Ливийская армия освободила Бенгази от террористов

2017-07-06 00:38 | www.apa.az | 4

Ливийская национальная армия (ЛНА) полностью освободила от террористов город Бенгази.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар.

"После длительной войны против терроризма и его пособников, которая длилась более трех лет, сообщаем, что Бенгази полностью освобожден", - указал он.

С 2014 года армия вела в Бенгази ожесточенную борьбу против экстремистов, среди которых немало боевиков террористической группировки "Исламское государство" и связанных с "Аль-Каидой".

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.