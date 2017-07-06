Российский историк: “Ответственность за гибель двухлетней девочки лежит не только на совести армянских военных, но и международных посредников”

2017-07-06 02:20 | www.apa.az | 4

“Последние 25 лет в Нагорном Карабахе идет война, именно война, а не какое-то мифическое вооруженное противостояние, как бы это не было неприятно кому-то слышать. Давно уже нет никакого нагорно-карабахского конфликта, а есть многолетняя война между Арменией и Азербайджаном, виновник которой и главный агрессор всем хорошо известен. А если идет война, то ее неизбежным атрибутом является не только гибель военнослужащих на поле боя, но и смерть мирных людей, проживающих в прифронтовой полосе, в результате артиллерийских дуэлей противоборствующих сторон».

Об этом московскому корреспонденту АПА сказал российский историк, автор многочисленных научных исследований, разоблачающих историю армянских фальсификаций Сергей Кузнецов в связи с гибелью двух (включая малолетнего ребенка) и ранением одного человека в результате обстрела армянской армией села Алханлы Физулинского района Азербайджана.

“Возможно, мои слова для кого-то будут звучать цинично, но 2-летняя азербайджанская девочка и ее бабушка, погибшие в результате артиллерийского обстела армянских военных прифронтовой зоны, являются абсолютно закономерными жертвами именно войны, а не мифического конфликта. B ответственнсконечноость за их смерть лежит на совести не только убивших их армянских солдат и офицеров, но и на совести тех многочисленных международных посредников, которые только стремятся урегулировать нагорно-карабахский конфликт, но никак не хотят при этом остановить армяно-азербаджанскую войну. Поэтому я не верю в то, что простая человеческая трагедия этих невинных и несчастных жертв войны тронет сердца лощеных и самодовольных дипломатических чиновников, как их не трогает ежедневная трагедия простых обывателей, уже не первый год живущих на войне в Сирии, Ираке, Афганистане, юго-востоке Украины. Там тоже каждый день гибнут десятками и даже сотнями мирные люди, но их смерть давно уже воспринимается как статистика, поэтому и это горе народа Азербайджана останется только его горем. Смерть 2-летней девочки не остановит войны, которую может прекратить только полная победа азербайджанского оружия. А пока этого не случилось, война в Нагорном Карабахе будет продолжаться бесконечно, и она будет забирать жизни не только военных, но и гражданских людей”, сказал О.Кузнецов.