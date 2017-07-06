В Центральноафриканской республике ДТП унесло жизни почти 80 человек

2017-07-06 02:30 | www.apa.az | 4

Около 80 человек погибли в результате крупного ДТП в Центральноафриканской Республике с участием грузовика, перевозившего людей.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил главный врач одной из больниц города Бамбари Чамберлайн Бама.

"В настоящий момент мы насчитали 78 погибших и 72 раненых. Некоторые раненые были доставлены в собственные дома, где позднее погибли", - сообщил врач.

СМИ пишут, что транспортное средство опрокинулось из-за перегрузки и технической неисправности в 12 км от Бамбари.