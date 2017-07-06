В Венесуэле совершено нападение на здание парламента

2017-07-06 03:46 | www.apa.az | 4

Сторонники правительства и президента Венесуэлы Николаса Мадуро ворвались на территорию парламента, контролируемого оппозицией.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная газета Nacional.

В результате нападения пострадали семь депутатов, пятеро из них были госпитализированы, а также несколько сотрудников парламента.

По данным спикера ассамблеи Хулио Борхеса, всего в здании удерживались около 350 человек, которым нападавшие просто не давали возможности выйти наружу. Власти начали эвакуацию людей, находящихся в здании.