Тиллерсон: “Трамп на встрече с Путиным намерен обсудить Сирию”

2017-07-06 04:21 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп на встрече в рамках саммита G-20 в Гамбурге обсудит с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Сирии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По словам Тиллерсона, сотрудничесто США и России по созданию деконфликтных зон в Сирии является свидетельством их способности добиваться дальнейшего прогресса.

«На России лежит особая ответственность по обеспечению политического процесса в Сирии. США готовы изучить возможность создания совместного с Россией механизма по беспилотным зонам и по наблюдателям за перемирием в Сирии», сказал Р.Тиллерсон.

Госсекретарь также подчеркнул, что на России лежит ответственность по дальнейшему предотвращению применения химического оружия в Сирии.

"Если мы не достигнем стабильности в Сирии, прогресс в уничтожении "Исламского государства" может быть загублен", добавил Р.Тиллерсон.