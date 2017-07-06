В Ширване 29-летняя женщина совершила самосожжение

2017-07-06 06:21 | www.apa.az | 4

В городе Ширван зарегистрирован факт попытки суицида.

Как сообщает местное бюро АПА, жительница города Алекберова Симузер (1988 г.р.) на почве семейного конфликта облила себя бензином и подожгла.

Состояние доставленной в больницу женщины оценивается как тяжелое. Она получила ожоги значительной поверхности тела. В связи с тяжелым состоянием пациентки было решено отправить С.Алекберову в одну из столичных клиник.

По факту ведется расследование.