Стали известны имена пострадавших при ДТП в Ленкорани - ОБНОВЛЕНО-1

2017-07-06 07:55 | www.apa.az | 4

Стали известны имена пострадавших при ДТП в селе Вель Ленкоранского района.

Как передает АПА, это жители Бардинского района, 4-летний Аладдин Наджафов, 60-летняя Ими Исмайлова и 28-летняя Наргиля Наджафова.

Отметим, что во время ДТП в автомобиле находились пятеро членов одной семьи.

Расследование по факту продолжается.

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07:45

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в селе Вель Ленкоранского района пострадали 3 человека.

Как передает южное бюро АПА, по уточненным данным, водитель автомобиля марки ВАЗ 2104 заснул за рулем, в результате чего машина, потеряв управление врезалась электрический столб.

Получившие ранения различной степени тяжести две женщины и один ребенок доставлены в больницу. Личности пострадавших устанавливаются.

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07:20

В Ленкоранском районе, на территории села Вель столкнулись две автомашины.

Как передает южное бюро АПА, по предварительным данным, в результате аварии пострадали несколько человек. Среди них тяжело раненый ребенок, который был срочно доставлен в больницу проезжавшими мимо военнослужащими.

Личности пострадавших устанавливаются.