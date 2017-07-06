Стали известны имена пострадавших при ДТП в Ленкорани - ОБНОВЛЕНО-1
2017-07-06 07:55 | www.apa.az | 4
Стали известны имена пострадавших при ДТП в селе Вель Ленкоранского района.
Как передает АПА, это жители Бардинского района, 4-летний Аладдин Наджафов, 60-летняя Ими Исмайлова и 28-летняя Наргиля Наджафова.
Отметим, что во время ДТП в автомобиле находились пятеро членов одной семьи.
Расследование по факту продолжается.
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07:45
В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в селе Вель Ленкоранского района пострадали 3 человека.
Как передает южное бюро АПА, по уточненным данным, водитель автомобиля марки ВАЗ 2104 заснул за рулем, в результате чего машина, потеряв управление врезалась электрический столб.
Получившие ранения различной степени тяжести две женщины и один ребенок доставлены в больницу. Личности пострадавших устанавливаются.
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07:20
В Ленкоранском районе, на территории села Вель столкнулись две автомашины.
Как передает южное бюро АПА, по предварительным данным, в результате аварии пострадали несколько человек. Среди них тяжело раненый ребенок, который был срочно доставлен в больницу проезжавшими мимо военнослужащими.
Личности пострадавших устанавливаются.