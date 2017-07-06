Главврач о состоянии раненой армянами мирной жительницы

2017-07-06 00:23 | www.oxu.az | 4

Жизни и здоровью раненной накануне в результате обстрела армянской стороной села Алханлы Физулинского района Сальминаз Гулиевой, ничего не угрожает.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил Trend в среду глааврач Физулинской центральной районной больницы Натиг Шукюров.

По его словам, Гулиева получила множественные осколочные ранения грудной клетки, травму молочных желез.

«В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Состояние здоровья Гулиевой оценивается как средней тяжести», - сказал Шукюров.

Главврач отметил, что с учетом состояния здоровья, Гулиева в ближайшие два дня может быть переведена из военного госпиталя, в который она была госпитализирована, в Физулинскую центральную районную больницу.

Четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

С.Б.

