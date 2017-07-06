Лейла Алиева посвятила стихотворение маленькой Захре
2017-07-06 01:14 | www.oxu.az | 3
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посвятила стихотворение маленькой Захре, убитой 4-го июля при минометной бомбежке со стороны ВС Армении села Алханлы Физулинского района страны.
Oxu.Az представляет данное стихотворение:
За что тебя, скажи, убили?
В 2 года! В чем твоя вина?
И унесут навек в могиле
Ту, кто недавно рождена!
Возможно, ты любила горы,
По травке бегала босой...
Кто стер с земли моей узоры,
Окутав сердце в дикий зной?
Скажи, купалась ли ты в море
И видела ль летящих птиц?
Кто внес к нам в дом такое горе
И слез несчитанных страниц?!
Они стреляли темной силой
С усмешкой страшной на устах,
А ты во сне такой красивой
Ушла, прости меня, Аллах!
Сжимает боль так тяжко сердце,
И эту боль не исцелить!
За что убили вы младенца?
И как теперь вам с этим жить?
Прости, что я тебя не знала!
Прости, что плачет вся страна...
По жизни ты не зашагала,
И ангелом от нас ушла!
За что тебя, скажи, убили?
И как ответит тот злодей?
Цветы завянут на могиле...
Столь маленькой - ребенок в ней!