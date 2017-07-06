Лейла Алиева посвятила стихотворение маленькой Захре

2017-07-06 01:14 | www.oxu.az | 3

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посвятила стихотворение маленькой Захре, убитой 4-го июля при минометной бомбежке со стороны ВС Армении села Алханлы Физулинского района страны.

Oxu.Az представляет данное стихотворение:

За что тебя, скажи, убили?

В 2 года! В чем твоя вина?

И унесут навек в могиле

Ту, кто недавно рождена!

Возможно, ты любила горы,

По травке бегала босой...

Кто стер с земли моей узоры,

Окутав сердце в дикий зной?

Скажи, купалась ли ты в море

И видела ль летящих птиц?

Кто внес к нам в дом такое горе

И слез несчитанных страниц?!

Они стреляли темной силой

С усмешкой страшной на устах,

А ты во сне такой красивой

Ушла, прости меня, Аллах!

Сжимает боль так тяжко сердце,

И эту боль не исцелить!

За что убили вы младенца?

И как теперь вам с этим жить?

Прости, что я тебя не знала!

Прости, что плачет вся страна...

По жизни ты не зашагала,

И ангелом от нас ушла!

За что тебя, скажи, убили?

И как ответит тот злодей?

Цветы завянут на могиле...

Столь маленькой - ребенок в ней!

С.Б.

