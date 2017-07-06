Две крупные международные велогонки пройдут в Минске 7 и 8 июля

2017-07-06 10:27 | www.trend.az | 4

Международные шоссейные велогонки Евротура UCI "Кубок Минска" и "Гран-при Минска" состоятся в белорусской столице 7 и 8 июля, сообщили Белта в федерации этого вида спорта.

Соревнования пройдут уже в третий раз. "Велогонки "Кубок Минска" и "Гран-при Минска" собирают большое количество участников. В нынешнем году ожидаем более двадцати команд из Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Испании, Китая, Польши, Азербайджана, Израиля, Узбекистана, Молдовы, Сербии, Казахстана, Финляндии. Многие из них уже являются постоянными участниками минских велогонок", - отметил глава оргкомитета турнира Алексей Иванов.

Зона старта и финиша велогонок будет располагаться на проспекте Победителей. "Место старта и финиша в этом году выбрали не случайно. Идея заключается в том, чтобы задействовать большой экран на фасаде торгового центра для прямой трансляции велогонок и позволить болельщикам в прямом эфире следить за событиями на дистанции", - рассказал Алексей Иванов.

Организаторы "Кубка Минска" и "Гран-при Минска" подготовили обширную программу для зрителей на площадке у Дворца спорта. Одновременно с соревнованиями профессионалов состоится конкурс "Веломисс-2017". Выиграть отличные призы смогут участники велодрагрейсинга. Любителей экстрима команда "Минск-триал" приглашает на бесплатный мастер-класс, на котором их научат выполнять некоторые трюки. Для детей будет организована большая площадка с развлечениями, а также соревнованиями и мастер-классами по трюкам на беговелах.

На территории у Дворца спорта также будет расположена большая зона ЗОЖ со спортивными тренажерами и площадкой для любителей йоги, три танцевальные площадки с мастер-классами по разным направлениям, большая зона фуд-кортов и модных украшений.

"Кубок Минска" стартует 7 июля в 11.00. Гонщиков ждут 176 км дистанции. Традиционно захватывающим обещает стать и "Гран-при Минска", который пройдет 8 июля. Гонка стартует в 13.45. Трасса включает 145 км (10 кругов по 14,5 км) по проспекту Победителей с четырьмя промежуточными финишами, по результатам которых будет определен самый активный гонщик.

Организатором соревнований выступает велосипедный клуб "Минск" при активной поддержке управления спорта и туризма Мингорисполкома, Минского областного исполнительного комитета, Министерства спорта и туризма и Белорусской федерации велосипедного спорта.