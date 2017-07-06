Мехрибан Алиева: «Азербайджан выступает против армянской оккупации, убийства невинных людей!»

2017-07-06 10:06 | www.apa.az | 4

«Азербайджан выступает против армянской оккупации, убийства невинных людей!».

Как сообщает АПА, об этом на своей страничке в «twitter» написала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

«Пусть Аллах упокоит душу маленькой Захры и всех шехидов», - написала она.

Напомним, 4 июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015 г.р.). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965 г.р.) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.