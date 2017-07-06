Иностранные военные атташе в Азербайджане и представители зарубежных СМИ совершили визит в село Алханлы

2017-07-06 10:17 | www.apa.az | 4

Как сообщил АПА глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, среди представителей иностранных СМИ корреспонденты телеканалов TRT, «İhlas Haber Ajansı», «Мир», агентств «Associated Press», РИА Новости, «Голос Америки», «Интерфакс», BBC и др.

Село Алханлы также посетили 15 военных атташе 12 государств.

В визите принимают участие военные представители Соединенных Штатов Америки, России, Исламской Республики Пакистан, Китая, Кореи, Турции, Болгарии, Чехии, Украины, Беларуси и дипломаты посольства Федеративной Республики Германия в Азербайджане.

В рамках визита они осмотрят место гибели Гулиевой Сахибы и ее 2-летней внучки Гулиевой Захры, которые погибли в результате обстрела армянскими вооруженными силами 4 июля мирного населения и гражданских объектов в селе Алханлы Физулинского района.

Они будут подробно проинформированы о произошедшем.

Иностранные военные атташе и представители зарубежных СМИ навестят Гулиеву Сарвиназ, которая получила ранение в результате обстрела армян.