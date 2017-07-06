«Арсенал» согласовал самый дорогой трансфер в своей истории

2017-07-06 01:48 | www.oxu.az | 3

Во вторник, 4 июля, Ляказетт прибыл в Лондон на медосмотр. Если у врачей не будет претензий к французу, после осмотра будет объявлено о переходе футболиста.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Sky Sports.

Французский форвард подпишет с «Арсеналом» пятилетний контракт.

Ляказетт станет самым дорогим футболистом в истории «Арсенала». За нападающего «Лиона» и сборной Франции «канониры» заплатят €60 млн. До этого самым дорогим игроком в составе лондонского клуба был Месут Озил, за которого «Арсенал» заплатил «Реалу» в 2013 году €47 млн.

С.Б.

