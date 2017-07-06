Президент Беларуси выразил сожаление в связи с убийством мирных азербайджанских граждан армянскими ВС

2017-07-06 10:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил сожаление в связи с убийством мирных граждан, в том числе малолетнего ребенка, в результате обстрела вооруженными силами Армении села Алханлы Физулинского района Азербайджана. Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Бахар Мурадова.

Мурадова встретилась с президентом Беларуси в рамках участия в заседании ПА ОБСЕ в Минске. «Во время короткой встречи Александр Лукашенко первым заговорил о последнем инциденте на линии соприкосновения войск. Президент Беларуси выразил сожаление в связи с произошедшим инцидентом», - написала Мурадова.

Четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.