Франция и Таджикистан обсудили перспективы сотрудничества в таможенной сфере

2017-07-06 10:33 | www.trend.az | 4

Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан создала все условия для развития торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и Францией. Об этом заявил начальник Таможенной службы (ТС) при Правительстве Республики Таджикистан Абдуфатох Гоиб в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Республике Таджикистан госпожой Ясмин Гуедер.

Как сообщили НИАТ «Ховар» в пресс-центре ТС РТ, стороны обсудили вопросы, связанные с перспективами развития сотрудничества между странами в таможенной сфере. Было отмечено, что двустороннее сотрудничество в таможенной сфере налажено в рамках правовых актов международных организаций, в том числе Всемирной таможенной организации и Всемирной торговой организации.

Ясмин Гуедар отметила, что в рамках своих полномочий сделает все необходимое для развития двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Францией.

Как сообщает источник, товарооборот между Таджикистаном и Францией в 2016 году составил 13 млн долларов, а за 5 месяцев 2017 года — 2,1 млн долларов.