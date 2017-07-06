США готовы задействовать военную силу против КНДР

2017-07-06 02:09 | www.oxu.az | 3

Вашингтон готов задействовать все возможности, включая военную силу, чтобы изменить поведение КНДР.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

«Соединенные Штаты готовы задействовать весь спектр возможностей для защиты себя и своих союзников. Одну из наших возможностей составляют вооруженные силы. Мы задействуем их, если будем должны, но мы бы предпочли не идти в этом направлении», - сказала Хейли на заседании СБ ООН в среду.

С.Б.

