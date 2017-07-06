Совет печати: Армения не отступает от своей агрессорской позиции

2017-07-06 02:26 | www.oxu.az | 4

Совет печати Азербайджана распространил заявление в связи с гибелью двух мирных жителей села Алханлы Физулинского района в результате его обстрела вооруженными силами Армении.

Как сообщили Oxu.Az в среду в Совете, в заявлении содержится призыв к медийной общественности мира не оставаться равнодушными к захватнической политике Армении.

«С момента подписания между Азербайджаном и Арменией в 1994 году соглашения о прекращении огня и до сегодняшнего дня армянская сторона постоянно его нарушает, не выполняет взятые на себя обязательства. В результате атак вооруженных сил Армении погибают, получают ранения гражданские лица, разрушается их имущество, одним словом, происходят человеческие трагедии. Одна из таких трагедий в очередной раз произошла в результате обстрела четвертого июля армянскими военными формированиями села Алханлы Физулинского района. Погибли жительница села Гулиева Сахиба Идрис гызы, и ее двухлетняя внучка Гулиева Захра Эльнур гызы, еще одна жительница села - Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы была ранена. Как видно, Армения не отступает от своей агрессорской позиции, продолжает проливать кровь невинных людей, в частности детей. Совет печати, объединяющий ведущие средства массовой информации, журналистские организации Азербайджана, решительно осуждает этот акт варварства, призывает медийную общественность мира в очередной раз разоблачить захватническую и террористическую сущность Армении», - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что преднамеренные атаки Армении на мирное население и гражданские объекты являются открытым оскорблением международного гуманитарного права, прав человека и фундаментальных свобод, наносят удар по процессу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Совет печати Азербайджана призывает Всемирную ассоциацию советов печати, членом которой он является, Европейский альянс независимых советов по прессе, другие международные организации, в том числе все зарубежные структуры, специализирующиеся на сфере журналистики, не оставаться равнодушными к агрессорской политике Армении, ставшей причиной гибели невинного азербайджанского ребенка. Совет печати также обращается к местным СМИ и призывает их всесторонне, профессионально осветить этот акт варварства, занять более активную позицию в данном направлении», - говорится в заявлении.

С.Б.

