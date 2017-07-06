ВВС Турции провели антитеррористические операции на северо-востоке страны

2017-07-06 10:37 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции провели операции против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинции Карс на северо-востоке страны, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в четверг.

Отмечается, что в рамках операции уничтожены пять членов РПК, ликвидирован склад боеприпасов.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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