The American Spectator: Азербайджан - стабильная, светская, ультрасовременная и развивающаяся демократия

2017-07-06 10:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - США необходимо проявить осмотрительность и начать работать с лидерами мусульманских стран, которые могут стать моделью для всего исламского мира, и одна из этих стран - Азербайджан. Об этом Джейкоб Камарас, журналист из Хьюстона, экс-главный редактор Jewish News Service пишет в статье, опубликованной авторитетным американским порталом The American Spectator.

«По-видимому, в США забыли о мусульманских народах, не живущих на Ближнем Востоке. Многие из древних культур и языковых традиций превратились в светские, новые демократии. Когда-то жившие в Советском Союзе, эти народы сегодня стали суверенными народами Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и других стран. Каждая из них в значительной степени светская и стабильная страна», - пишет автор.

Азербайджан - страна с мусульманским большинством, с тысячелетней и гордой историей принятия других конфессий и теплыми отношениями с еврейским государством Израиль, США и Европой, говорится в статье.

Азербайджан - это стабильная, светская, ультрасовременная и развивающаяся демократия, пишет Камарас.

«Похоже на сказку? Азербайджан не должен быть религиозно-культурно-политическим феноменом. Его модель может использоваться другими как противоядие от терроризма», - пишет автор.

«Представители еврейской общины в Азербайджане говорят, что в стране нет антисемитизма, они никогда не сталкивались с такими явлениями, и говорят, что они живут в Азербайджане в атмосфере братства и дружбы на протяжении веков», - заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман во время визита в Баку в 2016 году, говорится в статье.

Папа Римский Франциск высоко оценил религиозную терпимость в Азербайджане, сказав Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву: «Эти хорошие отношения имеют большое значение для мирного сосуществования и мира во всем мире», отмечает автор.

Вероятно, все начинается с правильного разделения религии и государства, пишет Камарас, добавляя, что Конституция Азербайджана определяет страну как светское государство и провозглашает свободу вероисповедания для всех граждан. Поэтому, несмотря на то, что примерно 91 процент граждан Азербайджана является мусульманами, религиозные меньшинства защищены и уважаются, говорится в статье.

В сегодняшнем изломанном мире азербайджанская история доказывает, что мирное сосуществование евреев и мусульман возможно, пишет Камарас.

Вместо того, чтобы представлять Азербайджан как исключение из правила, мировые лидеры должны глубоко ознакомиться с этим подлинно умеренным мусульманским большинством и воспроизвести его среду, говорится в статье.

Это касается не только других мусульманских стран, но и западных стран, борющихся с притоком мусульманских мигрантов и волнами исламистского террора, говорится в статье.

«Лучшее будущее возможно. Азербайджан написал первую главу. Настало время для других стран написать остальную часть истории», - пишет Камарас.

(Автор: Эльмира Таривердиева)