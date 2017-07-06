Центробанк выбирает компанию-страховщика

2017-07-06 11:01 | www.apa.az | 4

Центральный банк Азербайджана объявил тендер на отбор страховой компании для страхования основных средств (имущества), наличных денег и автотранспортных средств банка.

Как сообщили АПА-Экономикс в ЦБА, тендерная процедура состоится 21 августа 2017 года в 15:00 в административном здании Центробанка (г.Баку, ул.Р.Бехбудова,90).

Согласно тендерному объявлению банка, в нем могут принять участие страховые компании, имеющие лицензии на предоставление услуг по этим видам страхования. Кроме этого, участники тендера должны представить банковскую справку о финансовом состоянии за последний год, финансовую отчетность за 2016 год.

При этом страховые компании, участвующие в тендере, должны обладать капиталом не менее 5 млн. манатов. По условиям тендера, услуги ЦБА по страхованию имущества и наличных денег должны предоставляться с 1 ноября 2017 года, и рассчитаны на 12 месяцев.

Прием предложений по тендеру будет проводиться до 18 августа, оценка тендерных предложений состоится 21 августа.

Госпошлина за участие в тендере составляет 300 манатов.