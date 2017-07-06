Обязательное страхование автомобилей выросло на 60%

2017-07-06 11:13 | www.apa.az | 6

В июне текущего года в информационной системе Бюро обязательного страхования зарегистрировано 133 148 электронных договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).

Как сообщили АПА-Экономикс в Бюро обязательного страхования, 14797 из них составили договоры обязательного страхования, заключенные в отношении автотранспортных средств, прошедших регистрацию заграницей и въехавших на территорию Азербайджана с целью транзита. Сумма собранных страховыми компаниями премий по заключенным договорам за указанный период составила 10 922 647 манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество страховых договоров и объем премий увеличились на 58% и 63% соответственно.

Отметим, что с 1 ноября прошлого года в стране договоры ОСАГО регистрируются исключительно в форме электронного документа. Договоры, заключенные на бумажном носителе до этой даты, являются действительными до наступления срока истечения.

В настоящее время действуют13 страховых компаний, обладающих правом на заключение договоров ОСАГО.