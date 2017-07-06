Французский политик, поддерживающий Армению, осужден за коррупцию

2017-07-06 11:16 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Французский сенатор Филипп Кальтенбах приговорен Апелляционным судом Версаля к двум годам лишения свободы за получение взятки, пишет в четверг газета Le Figaro.

Он был признан виновным в получении взяток от одного из своих заместителей, когда был мэром Кламара, в связи с вопросами распределения жилья.

Филипп Кальтенбах известен своей поддержкой Армении и продвижением в Сенате Франции вопроса признания так называемого «геноцида армян».

(Автор: Эльмира Таривердиева)