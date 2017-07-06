Путин внес в Госдуму протокол к соглашению о размещении авиагруппы в Сирии
2017-07-06 11:24 | www.trend.az | 5
Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению между Россией и Сирией о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории САР, передает РИА Новости со ссылкой на базу документов нижней палаты.
Протокол был подписан 18 января в Дамаске.
Ранее сообщалось, что положениями протокола регулируются вопросы размещения российской авиационной группы ВС РФ, ее движимого и недвижимого имущества на территории Сирии, а также вопросы, касающиеся обеспечения ее функционирования.
Кроме того, протоколом уточняется статус личного состава российской авиационной группы, членов семей личного состава, а также компетентных органов российской стороны.