Россиянин устроил драку в самолете Москва-Анталья – ВИДЕО

2017-07-06 09:32 | www.oxu.az | 3

Полиция задержала в аэропорту Антальи пьяного пассажира, устроившего драку в самолете авиакомпании Red Wings, летевшем из Москвы в Анталью.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, драку на борту, продолжавшуюся более часа, устроил мужчина, летевший с семьей – женой с двумя детьми – в компании друзей на отдых в Турцию. По словам друзей, он сильно нервничал перед полетом, это связано с тем, что он впервые выехал за границу.

Дебошир оказывал сопротивление, в процессе борьбы рассек кожу на лице, хлынула кровь.

Стюарды и пассажиры пытались успокоить дебошира, но в какой-то момент вынуждены были его связать. Командир воздушного судна несколько раз по громкой связи предупреждал о необходимости соблюдения правил безопасности в полете и во время посадки, просил успокоиться и не портить отдых семье и друзьям.

Экипаж лайнера предпринял все необходимые меры для обеспечения безопасности, еще в воздухе связался с диспетчерами аэропорта и вызвал полицию, которая забрала пассажира с борта самолета по прилету в аэропорт Антальи.

Н.О.