Американский политик написал письмо президенту Армении

2017-07-06 11:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Член Палаты представителей штата Аризона Дональд Шутер (Donald Shooter) направил открытое письмо президенту Армении в связи с убийством азербайджанского ребенка, сообщили Trend в четверг в МИД Азербайджана.

В своем письме он указал на недопустимость убийства гражданских лиц, в частности детей, что также является грубым нарушением норм международного права.

Шутер назвал оккупацию Арменией 20 процентов территорий Азербайджана и проведенную этническую чистку одной из кровавых страниц истории Европы.

Он отметил в своем письме, что нагорно-карабахский конфликт является самой большой угрозой миру и стабильности на Южном Кавказе.

Шутер призвал президента Армении осудить убийство двухлетней девочки и ее бабушки, привлечь к ответственности виновников, предпринять все меры, чтобы не допустить повтора этих инцидентов.

Четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.