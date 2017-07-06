В июне сократились поступления по линии обязательного страхования недвижимого имущества

2017-07-06 11:23 | www.apa.az | 6

По обязательному страхованию недвижимого имущества в июне 2017 года зарегистрировано 7 036 страховых договоров. Как сообщили АПА-Экономикс в Бюро обязательного страхования, сумма страховых премий, собранных страховыми компаниями по обязательному страхованию недвижимого имущества, составила 2 808 636 манатов.

Предметами страхования по 5038 из этих договоров являлись жилые дома и квартиры, 22 – административные здания, 1 976 – другие недвижимые имущества. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось снижение количества заключенных договоров и объемов страховых премий на 40% и 33% соответственно.

За отчетный период было заключено 163 договора по обязательному страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества, а количество зарегистрированных договоров по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий составило 3.