Представленный Азербайджаном проект резолюции включен в повестку ПА ОБСЕ

2017-07-06 11:27 | www.apa.az | 6

В Минске началась 26 сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Как сообщает АПА, основным девизом сессии является «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ».

Сначала было проведено заседание постоянного комитета, где были обсуждены проекты резолюций, которые включат в повестку. Из 15 представленных проектов резолюций 14 были включены в повестку сессии.

7 по счету проектом резолюции, который был включен в повестку, стал проект «Мультикультурализм – роль культурных ценностей в развитии демократии в условиях глобализации». Автором проекта является член азербайджанской делегации Тахир Миркишили. Проект резолюции рассчитан на развитие и сохранение различных культурных ценностей, внесение вклада в демократическое развитие в регионе ОБСЕ и распространение азербайджанских традиций мультикультурализма в международной правовой плоскости.

