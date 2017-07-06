Учения "Запад-2017" - значимый шаг в обеспечении национальной безопасности-Лукашенко

2017-07-06 11:28 | www.trend.az | 4

Совместные белорусско-российские учения "Запад-2017" - это значимый шаг в совершенствовании системы обеспечения национальной безопасности государства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, передает Белта.

"Многие из вас в сентябре этого года примут участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017". Это значимый шаг в подготовке Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, в совершенствовании системы обеспечения национальной безопасности Беларуси", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Важное место при обеспечении нацбезопасности Беларуси отводится также Министерству по чрезвычайным ситуациям. "Выпускникам вузов системы МЧС предстоит продолжить работы по защите населения от чрезвычайных ситуаций и их последствий. Использовать эффективные способы реагирования на возникающие аварии, катастрофы и стихийные бедствия. Улучшить гражданскую оборону страны и обеспечить безопасность при строительстве Белорусской атомной электростанции", - сказал президент.

"С учетом возрастания террористической опасности в мире, активизации незаконной миграции, распространения наркотиков, ввоза оружия необходимо совершенствовать систему обеспечения пограничной безопасности государства, - обратил внимание белорусский лидер. - Эти же риски оказывают существенное влияние на состояние общественной безопасности. В связи с этим серьезного улучшения требует работа органов внутренних дел по обеспечению безопасной жизни и деятельности граждан".

Одним из приоритетных направлений в деятельности офицеров всех силовых ведомств президент назвал воспитание у подчиненных чувства патриотизма, готовности к защите государства.