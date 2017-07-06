Азербайджанский фильм на Международном кинофестивале Евразия (ФОТО)

2017-07-06 11:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Художественный фильм азербайджанского режиссера Ильгара Наджафа "Nar bağı" ("Гранатовый сад") будет представлен на 13-м Международном кинофестивале Евразия, сообщили Trend Life в киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Фестиваль пройдет 22-28 июля в городе Астана (Казахстан). Азербайджанский фильм включен в основную конкурсную программу фестиваля.

Кинокартина совместного производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и кинокомпании "Buta Film" снята при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана.

Авторы сценария - Асиф Рустамов, Ильгар Наджаф и Ролаф Ян Миннебоо, оператор-постановщик - Айхан Салар, художник-постановщик - Рафиг Насиров, композитор – Фируддин Аллахверди, исполнительный продюсер - Акиф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Ильгар Наджаф.

В ролях: Гурбан Исмаилов, Илаха Гасанова, Самими Фархад, Гасан Агаев и другие.

Международный кинофестиваль Евразия – крупнейший кинофорум в Центральной Азии. Основными задачами фестиваля являются поддержка киноиндустрии в Казахстане, повышение интереса к киноискусству у зрителей всех возрастных категорий и создание платформы для плодотворного сотрудничества между Азией и Европой.

(Автор: Джани Бабаева)