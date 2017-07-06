Посольство Азербайджана в Литве предотвратило армянскую провокацию

2017-07-06 10:00 | www.oxu.az | 5

В Литве армяне совершили попытку провокации.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в посольстве Азербайджана в Литве сообщили, что 5 июля посольство Армении в Литве совместно с Литовско-армянским альянсом организовало в галерее в Вильнюсе «Vartai» (Ворота) выставку под названием «Арцах: Новое государство в старом краю», на которой демонстрировались фотографии оккупированных азербайджанских земель.

В связи с этим посольство Азербайджана обратилось в МИД Литвы, встретилось с руководством галереи.

Руководство выставки выразило сожаление, что в принадлежащем им выставочном салоне проводится направленное против Азербайджана мероприятие. Руководство заявило, что армяне дали неверную информацию о сути выставки, пообещав за короткое время убрать изображения.

Через полчаса фотографии были убраны, а вход в салон закрыт.

A.M.

