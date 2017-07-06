Рэпер, который хотел покончить с собой, представил новую песню – ВИДЕО

2017-07-06 10:10 | www.oxu.az | 5

Рэпер Анар Нагылбаз, взявший длительный творческий перерыв, представил новую песню.

Как передает Oxu.Az, рэпер исполнил песню «1 dəfə» с молодым исполнителем Тайфуром.

«В новой песне народная артистка Айгюн Кязымова исполнила партии бэк-вокала. В августе на композицию будет снят клип», - рассказал А.Нагылбаз Oxu.Az.

Напомним, что в прошлом месяце в эфире передачи «Show time» на APA TV рэпер сказал, что переживает трудности и хочет покончить с собой.

Айтен Садыгзаде

