В Кыргызстане строительство новой ЛЭП по проекту CASA-1000 начнется с 2018 года

2017-07-06 11:32 | www.trend.az | 4

Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков представил участникам саммита CASA-1000, который проходит в Душанбе (Таджикистан) этапы подготовки Кыргызстана к осуществлению проекта CASA-1000, передает агентство Кabar.

По его словам, Кыргызстан придает большое значение участию в проекте «CASA-1000», направленного на дальнейшее развитие гидроэнергетического потенциала стран-участниц и создание единого рынка электроэнергии в Центральной и Южной Азии.

«Энергетика оказывает большое влияние на жизнедеятельность наших стран, служит основой устойчивого развития экономики. Проект CASA-1000 позволит создать и развить региональный рынок электроэнергии между Центральной и Южной Азией, а в будущем, возможно и другими регионами. Тем самым, он послужит благоприятным фактором для мирного развития не только Афганистана, но и устойчивого развития экономик наших стран», - отметил Жээнбеков.

Также он сообщил о том, что с момента официальной церемонии запуска проекта CASA-1000, проходившего год назад в Душанбе, кыргызской стороной была проделана значительная работа.

«По территории Кыргызстана намечено строительство линии электропередачи 500 киловольт протяженностью 450 км. В настоящее время идет оценка конкурсных заявок по участку 125 км из средств, предоставленных Исламским банком развития. На оставшийся участок 325 км – из средств Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка – ожидаем начала закупочного процесса. Мы надеемся, что указанные тендеры пройдут успешно и завершатся в намеченные сроки с тем, чтобы строительство этих объектов было начато с января 2018 года», - сказал Жээнбеков.

В своем выступления премьер-министр Кыргызстана поблагодарил Таджикистан в лице президента Эмомали Рахмона за организацию сегодняшнего саммита и отметил значимость данного проекта для всех его участников, а также выразил особую благодарность партнерам за всестороннюю поддержку в практической реализации взаимовыгодного для всех сторон регионального проекта.

Проект CASA-1000 был официально запущен 12 мая 2016 года. Целью данного проекта является снижение дефицита электроэнергии в Южной Азии за счет экспорта энергетических ресурсов Центральной Азии и подразумевает строительство высоковольтной линии электропередач, которая свяжет энергетические системы Кыргызстана и Таджикистана с Афганистаном и Пакистаном.

Для поддержания более плодотворного сотрудничества четыре страны сформировали Межправительственный совет, который несет ответственность по решению стратегических вопросов по воплощению проекта.

Реализацию проекта CASA-1000 также поддерживают Группа Всемирного банка, Исламский банк развития, Агентство международного развития США (USAID), Государственный департамент США, Министерство международного сотрудничества Великобритании (DFID), Австралийское Агентство международного развития (AusAID) и еще ряд других донорских организаций.