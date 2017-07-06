Июньский протокол ФРС способствует повышению доллара

2017-07-06 11:36 | www.apa.az | 4

Федеральная резервная система (ФРС) опубликовала протокол июньского заседания. Как передает АПА-Экономикс, согласно документу, ФРС подтвердил намерение американского ЦБ приступить к сокращению объема активов на балансе в ближайшие месяцы.

Баланс Федрезерва достиг 4,5 трлн.долларов в результате реализации Центробанком программы выкупа гособлигаций с 2009 года. ФРС намерена постепенно сокращать баланс за счет прекращения реинвестирования поступлений от погашаемых бумаг, ужесточая, таким образом, свою политику.

Эксперты рассчитывают, что сокращение объема активов на балансе ЦБ будет способствовать увеличению процентных ставок и росту курса доллара.

Федрезерв может начать сокращение объема активов на балансе уже в сентябре и вновь поднять базовую ставку в декабре, отмечает аналитик OANDA Альфонсо Эспарза.

Тем не менее, по его словам, устойчивое сохранение инфляции ниже целевого уровня ФРС в 2%, может вынудить ФРС сделать паузу в нормализации кредитно-денежной политики, поддерживающей доллар.

После публикации протокола курс евро к доллару США опустился до 1,1335 доллара по сравнению с 1,1352 доллара на закрытие предыдущей сессии.