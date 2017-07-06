Назарбаева злят инициативы переименовать объекты в его честь

2017-07-06 10:26 | www.oxu.az | 3

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что негативно относится к постоянно возникающим инициативам переименовать тот или иной объект в его честь, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал решение правительства Казахстана переименовать аэропорт Астаны в «Нурсултан Назарбаев».

«Это не моя инициатива. Я всегда против этого. Постоянно это возникает. Наверное, люди оценивают, и я благодарен за это, что видят проведенную работу, хотя любой политик, лидер государства должен стремиться сохраниться в истории своими делами», - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что правительство Казахстана постановило переименовать аэропорт Астаны в международный аэропорт Нурсултан Назарбаев.

В ноябре прошлого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отверг предложение переименовать Астану в его честь.



Н.О.