Нефтяная корзина ОПЕК подешевела более чем на полдоллара

2017-07-06 11:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК пятого июля составила 47,04 доллара за баррель, что на 0,53 доллара меньше показателя вторника, сообщили Trend в четверг в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в четверг растут в рамках коррекции после снижения днем ранее на данных об увеличении экспорта стран ОПЕК.



По состоянию на 11:24, стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,98 процента — до 48,26 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,09 процента — до 45,62 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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