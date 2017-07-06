Убив двухлетнего ребенка, армянские боевики совершили еще одно преступление - депутат

2017-07-06 11:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Четвертого июля армянские фашисты, убив двухлетнего ребенка, совершили еще одно преступление, сказал Trend в четверг депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Бахтияр Садыгов.

Депутат отметил, что диверсия, совершенная четвертого июля, представляет собой истинный вандализм.

"Потому, что и на войне есть правила. Эти правила нашли свое подтверждение в различных международных конвенциях. Армяне, учинив геноцид в Ходжалы, совершили вандализм против мирных, безоружных людей, стариков, женщин и детей. Армяне периодически берут на прицел детей. В Агдаме убили восьмилетнего Фариза. В Газахе армяне с помощью игрушки со встроенным взрывным устройством убили девочку Айгюн, а сегодня убита двухлетняя Захра Гулиева. Это их сущность. Сегодня армяне, убив девочку и ее бабушку, еще раз продемонстрировали свою сущность. Минская группа ОБСЕ должна знать, что этот вандализм, совершаемый армянами, препятствует переговорному процессу, и должна оказать давление на власти Армении для вывода армянских ВС с оккупированных территорий Азербайджана", - сказал депутат.

Четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али)