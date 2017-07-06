Рашида Дати: «Армения должна прекратить приносить в жертву гражданское население во имя своих необоснованных и незаконных политических требований»

2017-07-06 12:04 | www.apa.az | 4

Как сообщила АПА председатель Азербайджанского дома в Париже Мирвари Фаталиева, в заявлении сначала выражаются глубокие соболезнования членам семьи погибших.

В заявлении говорится, что убийствам невинных людей, бесчеловечным актам должен быть положен конец: «В вопросе урегулирования конфликта должны соблюдаться нормы и принципы международного права. Насилие никогда не может быть путем решения. Минская группа ОБСЕ требует от сторон прекратить военные действия. Мы же призываем ОБСЕ защищать мирное население, а также взять на себя более конкретную миссию в связи с соблюдением территориальной целостности Азербайджана. Мы требуем, чтобы Армения прекратила совершать убийства мирных граждан во имя своих необоснованных и незаконных политических требований».

Напомним, 4 июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015 г.р.). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965 г.р.) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.