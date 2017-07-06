Мария Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью в результате армянского артобстрела 2-летней Захры

2017-07-06 12:18 | www.apa.az | 4

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом на сегодняшнем брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, выражая отношение к гибели в результате артобстрела ВС Армении села Алханлы Физулинского района двух человек, включая одного маленького ребенка, а также ранению еще одного человека.

«Мы поддерживаем заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ в связи с прекращением применения силы и возобновлением переговоров», - отметила М. Захарова.

М. Захарова сказала, что согласно полученным от сторон конфликта данным 4 июля на линии соприкосновения войск в очередной раз был нарушен режим прекращения огня.

«В результате этого погибли люди, среди которых мирные граждане, ребенок. Выражаем соболезнования близким погибших. Считаем, что проливать кровь недопустимо. Призываем стороны конфликта принять все необходимые меры для стабилизации ситуации», - подчеркнула спикер МИД.