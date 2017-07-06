Направлявшаяся на отдых в Лянкяран семья попала в аварию – ФОТО

2017-07-06 10:34 | www.oxu.az | 3

В лянкяранском селе Вель три человека пострадали в результате ДТП.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, автомобиль марки «ВАЗ-2104» сошел с дороги и врезался в препятствие.

В результате жители Бардинского района Наргиля Наджафова 1989 г.р., ее сын Аладдин Наджафов 2013 г.р. и мать Имми Исмайлова 1957 г.р. пострадали и были доставлены в Центральную больницу Лянкяранского района. Состояние бабушки и ее внука тяжелое.

Всего в автомобиле было 5 человек. Они ехали из Барды в центр отдыха в Лянкяране.

A.M.

