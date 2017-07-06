Созывается консилиум в связи с состоянием раненой армянами жительницы Физулинского района Азербайджана

2017-07-06 11:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня будет созван консилиум в связи с состоянием Сарвиназ Гулиевой (1965 г.р.), раненой в результате обстрела армянскими ВС села Алханлы Физулинского района, сообщил в четверг Trend главврач Физулинской районной центральной больницы Натиг Шукюров.

По его словам, с учетом состояния раненой, врачи решат вопрос ее возможного перевода из военного госпиталя в центральную больницу в Физули.

Главврач добавил, что состояние Сарвиназ Гулиев стабильное, ее лечение продолжается.

Шукюров также поблагодарил руководство и врачей военного госпиталя за своевременное оказание медицинской помощи гражданскому населению.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)