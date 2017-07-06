Премьер Турции пригрозил выдворить ряд сирийских беженцев

2017-07-06 11:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Премьер Турции Бинали Йылдырым пригрозил выдворить ряд сирийских беженцев, действия которых приводят к массовым недовольствам в стране, пишут в четверг турецкие СМИ.

Он также призвал население и сирийских беженцев быть бдительными в связи с возможными провокациями.

«Среди сирийских беженцев есть врачи, академики, ученые. Турция предоставит им гражданство», - сказал Йылдырым.

Ранее сообщалось, что в Анкаре произошло столкновение между сирийскими беженцами и местным населением.

Согласно данным Миграционной службы Турции при министерстве внутренних дел страны, общее число сирийских беженцев в Турции составляет 3 миллиона 49 тысяч 879 человек.

Турция израсходовала на содержание беженцев более 10 миллиардов долларов.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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