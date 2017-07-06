UBS: Цена на нефть до конца года вырастет на 20%
2017-07-06 12:33 | www.apa.az | 3
Цены на нефть вырастут на 20−23% во второй половине года. Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на MarketWatch, об этом сказал аналитик UBS Джованни Стоуново.
Он отметил, что это произойдет так как рынок наконец начнет замечать сокращение поставок.
По словам Джованни Стоуново, до конца года нефть марки Brent может подорожать до 60 долларов за баррель, а WTI - до 58 долларов.
Стоуново говорит: «Мое предположение основано на прогнозе, что в III квартале рост предложения будет отставать от роста спроса и будет отмечено значительное снижение запасов».