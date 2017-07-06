UBS: Цена на нефть до конца года вырастет на 20%

2017-07-06 12:33 | www.apa.az | 3

Цены на нефть вы­рас­тут на 20−23% во вто­рой по­ло­вине года. Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на MarketWatch, об этом сказал ана­ли­ти­к UBS Джо­ван­ни Сто­уно­во.

Он отметил, что это произойдет так как рынок на­ко­нец нач­нет за­ме­чать со­кра­ще­ние по­ста­вок.

По сло­вам Джо­ван­ни Сто­уно­во, до конца года нефть марки Brent может по­до­ро­жать до 60 долларов за бар­рель, а WTI - до 58 долларов.

Сто­уно­во го­во­рит: «Мое пред­по­ло­же­ние ос­но­ва­но на про­гно­зе, ​​что в III квар­та­ле рост пред­ло­же­ния будет от­ста­вать от роста спро­са и будет от­ме­че­но зна­чи­тель­ное сни­же­ние за­па­сов».