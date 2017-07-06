Выделены два медучреждения в связи с недопущением распространения «Крым-Конго» геморрагической лихорадки - ПРИКАЗ

2017-07-06 12:33 | www.apa.az | 3

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев подписал приказ об усилении профилактических мер против распространения «Крым-Конго» геморрагической лихорадки.

Как сообщает АПА, в приказе отмечено, что в последнее время в приграничных с республикой государствах ситуация с «Крым-Конго» геморрагической лихорадкой обострилась.

В приказе доводится до сведения руководителей управлений и учреждений Минздрава, директоров центров гигиены и эпидемиологии необходимость проведения просветительской работы в связи с «Крым-Конго» геморрагической лихорадкой, немедленной изоляции лиц с подозрением на эту болезнь. Поручается перевод этих лиц в противочумную республиканскую станцию с пробами там же взятых у них образцов анализов.

Начальнику управления города Баку Минздрава поручено обеспечить госпитализацию людей с подозрением на «Крым-Конго» геморрагическую лихорадку в инфекционное отделение Клинического медицинского центра и Детскую инфекционную больницу №1.