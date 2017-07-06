Члены Европарламента потребовали у Армении прекратить обстрелы мирного населения

2017-07-06 10:50 | www.oxu.az | 4

Европарламентарии Рашида Дати от Франции, Иво Вайгль от Словении и Ивета Григуле от Латвии, выразили поддержку Азербайджану в связи с провокацией Армении в совместном заявлении.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, парламентарии потребовали у Армении прекратить насилие и обстрелы мирного населения.

«После военной провокации из Армении в деревне Алханлы в районе Фузули, в Азербайджане, были убиты два мирных жителя. Мы хотели бы выразить наши искренние соболезнования их семьям и выразить нашу полную поддержку азербайджанскому народу», - говорится в заявлении.

«Жизни сломаны, а бесчеловечность должна прекратиться, говорится в заявлении.При разрешении конфликтов должно преобладать только уважение международного права. Насилие никогда не будет решением», - говорится в заявлении.

В то время как сопредседатели Минской группы ОБСЕ попросили обе стороны прекратить свои военные действия, нам необходимо попросить ОБСЕ более четко заявить о своей приверженности защите гражданских лиц и территориальной целостности Азербайджана.

Как европейские политические деятели, мы также должны призвать Армению как можно скорее прекратить гражданский захват заложников, поскольку он является незаконным и символом трусости, и оставить политические претензии, которые являются необоснованными и незаконными.

Четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 г.р., и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 г.р. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы 1965 г.р. доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Н.О.

