В Турции задержана глава представительства Amnesty International

2017-07-06 11:00 | www.oxu.az | 3

Глава турецкого представительства правозащитной организации Amnesty International Идиль Эсер задержана в Турции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета Hurriyet.

По ее данным, сотрудники полиции задержали Эсер и еще 11 человек в одном из отелей на острове Бююкада возле Стамбула. Причины произошедшего не уточняются.

В начале июня власти Турции задержали в Измире председателя местного отделения правозащитной организации Танера Кылыча и еще 22 юристов по подозрению в причастности к деятельности организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена ФЕТО.

Н.О.