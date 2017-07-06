Россия выражает соболезнования азербайджанским гражданам, пострадавшим от агрессии Армении

2017-07-06 12:11 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В регионе нагорно-карабахского конфликта имело место очередное нарушение режима прекращения огня, в результате чего имеются жертвы среди гражданского населения, в частности ребенок, сказала на брифинге в четверг представитель МИД России Мария Захарова, комментируя провокацию армянских ВС против Азербайджана.

«Выражаем соболезнования семьям погибших, считаем недопустимым дальнейшее кровопролитие и призываем стороны стабилизировать ситуацию», - сказала Захарова.

Россия полностью поддерживает заявление МГ ОБСЕ, в котором подчеркивается необходимость прекращения насилия.

Четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

(Автор: Эльмира Таривердиева)