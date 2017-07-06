Сильный ветер на территории Азербайджана продолжится

2017-07-06 12:37 | www.apa.az | 5

Подует порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24°, днем 28-33°, в Баку ночью 22-24°, днем 30-32° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 55-65%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 21-22°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 22-23°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 24-25° тепла.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди. Возможен град.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 31-36°, в горах ночью 13-18°, днем 21-26° тепла.