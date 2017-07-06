Представители иностранных СМИ и аккредитованные в Азербайджане военные атташе навестили раненную в результате армянского артобстрела женщину

2017-07-06 12:40 | www.apa.az | 5

Как сообщает карабахский корреспондент АПА, представители СМИ и дипломаты поинтересовались состоянием здоровья находящейся в госпитале С. Гулиевой, расспросили ее о деталях произошедшего с ней.

Отметим, гости также посетят село Алханлы.

Напомним, 4 июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015 г.р.). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965 г.р.) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.