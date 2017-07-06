Ипотека от NIKOIL | Bank. Добро пожаловать в свой дом!

2017-07-06 11:10 | www.oxu.az | 3

NIKOIL | Bank получил очередной крупный лимит от Азербайджанского Ипотечного Фонда на сумму 13 млн АЗН, с которым тесно сотрудничает с 2006 года, и продолжает активную выдачу ипотечных кредитов. С начала текущего года было выдано ипотечных кредитов на сумму 4 726 900 АЗН, на сегодняшний день на рассмотрении находятся заявки на сумму 1 873 750 АЗН, сумма не использованного лимита составляет 6 399 350 АЗН. Согласно условиям государственного ипотечного кредитования, кредиты выдаются на сумму до 100 тысяч AZN с процентной ставкой от льготных 4% и до стандартных 8% годовых, сроком на 30 и 25 лет соответственно.

Сумма первоначального взноса составляет 15% от общей стоимости недвижимости. На сегодняшний день Банком было выдано 1134 кредита на сумму свыше 43 млн AZN.

Также хотим напомнить, что вот уже шестой год отдельно функционирует филиал Банка, который специализируется на выдаче ипотечных кредитов. Филиал № 8 успешно функционирует по адресу: город Баку улица Салатын Аскеровой, 161. Контактные номера +99412 981 внутренний 2808, 2809. Все желающие могут обратиться непосредственно в филиал, также всю необходимую информацию могут получить посредством сайта Банка (http://www.nikoil.az/az/credits/c7/)

Благодаря партнерству c Государственным ипотечным фондом, NIKOIL | Bank успешно продолжает участие в улучшении жилищных условий сограждан.

NIKOIL | Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil