Бакметрополитен о повышении стоимости проезда в метро

2017-07-06 11:17 | www.oxu.az | 3

Ничего не могу об этом сказать. У нас нет информации. Все зависит от решения Тарифного совета.

Как передает Oxu.Az, об этом глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев заявил, комментируя слухи о повышении тарифов на проезд.

По его словам, Бакинский метрополитен не обращался в Тарифный совет по этому поводу.

Отметим, что экономический эксперт Натиг Джафарли заявил прессе, что тарифы на проезд в метро могут вырасти.

Напомним, что с 15 июля в пассажирских и скоростных поездах внутри страны цены на билеты в купейные и плацкартные вагоны вырастут на 20%.

З.Г.

